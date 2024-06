L'usine Poulain près de Blois (Loir-et-Cher) est menacée de fermeture. Les 109 salariés, écœurés, refusent de voir disparaître le site historique de la célèbre marque de chocolat fondée il y a 176 ans. Le 13H de TF1 était sur place.

Le comité social et économique (CSE) extraordinaire prévu jeudi au site de la chocolaterie Poulain de Villebarou et censé annoncer la fermeture de l’usine, a été reporté pour "vice de procédure", a-t-on appris de sources syndicales. La direction du groupe Carambar & Co a transmis les documents de travail relatifs au plan de fermeture aux représentants du personnel jeudi matin à 9h, trop tard selon les délégués syndicaux. Ils ont appelé à une suspension de la réunion, estimant ne pas avoir eu suffisamment de temps pour examiner le projet.

Les 109 salariés, eux, maintiennent la pression devant leur usine menacée de fermeture. Pour eux, la colère se mêle à l'émotion, comme vous pouvez le voir dans le sujet en tête de cet article. "Ça fait 30 ans que je travaille ici, et je suis abasourdi par la nouvelle", affirme Vincent Andot, gestionnaire de production. Cet autre salarié, œuvrant dans l'entreprise depuis 19 ans, garde, lui, un infime espoir : "C'est crucial, on va savoir notre sort, où on va. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est garder notre usine Poulain et garder la marque Poulain à Blois", dit-il.

Des salariés pris par surprise

Poulain demeure une marque mythique pour de nombreuses familles depuis sa création en 1848 à Blois. Mais l'institution était fragilisée par une baisse des ventes et la hausse du prix des matières premières. La production avait commencé dans le centre-ville et l'usine employait à la fin des années 70 près de 1500 personnes.

L'annonce, le 5 juin, du CSE extraordinaire visant à annoncer la fermeture du site Poulain avait pris par surprise les 109 salariés de l'usine, selon Tony Anjoran, délégué syndical de la CGT au sein de Poulain, qui a affirmé que "cela fait un an que les volumes sont en baisse, mais pas de là à mettre en péril la société". Depuis 2017, la marque de chocolat Poulain est détenue par le groupe Carambar & Co, créé après le rachat par la société d'investissement Eurazeo de plusieurs marques de confiseries françaises à la multinationale américaine Mondelez.