Fête des mères, les enfants ne manquent pas d'idées !

Un peu plus loin, Sarah, elle, a opté pour un bouquet de fleurs. Un classique qui fonctionne à tous les coups. Et même en vacances au camping, pas question de rater l'événement. Zélie, quatre ans, a pris sa plus belle plume pour rédiger un poème à sa maman. "C'est super agréable d'avoir autant d'amour de la part de ses enfants. Ça fait super plaisir, c'est le plus beau des cadeaux", affirme la mère de Zélie.