Fête du hareng à Dieppe : 80.000 personnes prises dans les filets de ce poisson frais et pas cher

Ce week-end a été marqué par la traditionnelle foire aux harengs à Dieppe. Pour sa 53ᵉ édition, l'évènement a rassemblé 80.000 personnes. L'occasion de manger du poisson ultra-frais à tout petit prix.

Haranguer la foule et enchaîner les grillades au feu de bois. À la foire aux harengs de Dieppe (Seine-Maritime), c'est tout un art. Deux mille poissons grillés au barbecue pour un vendeur ambulant, et ce n'est rien comparé au restaurant voisin, qui en a, lui, commandé une tonne.

"Je recommande à tout le monde"

L'étape de la dégustation est sans appel. "Il est délicieux. Je recommande à tout le monde de venir manger du hareng à Dieppe". Pour beaucoup, le seul regret est de le consommer uniquement au mois de novembre. Mais d'autres, au contraire, ont pris leurs précautions et ont décidé de faire durer le plaisir en en achetant en quantité. "Nous avons pris du hareng pour rentrer ce soir à la maison pour en donner à la famille et à la mamie évidemment", explique une passante.

En plus de son goût, le hareng n'est pas cher. "C'est un euro, c'est très raisonnable. C'est même donné pour du poisson frais. On ne trouve plus ça à notre époque", confie une participante ravie. Autant en profiter jusqu'au bout et improviser un pique-nique avec vue sur le port. Pour les visiteurs, cette fête du hareng est la plus belle du monde. Elle a attiré 80.000 visiteurs cette année.