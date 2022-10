Fête foraine : l'affluence malgré les prix

Avec des prix oscillant entre quatre et dix euros par manège, cette année, la Vogue des marrons coûtera plus cher. Mère de quatre enfants, Sabrina a prévu un budget de 100 euros. Un effort financier non négligeable. Pas question de se passer des marrons grillés à quatre euros, emblème de la fête foraine. Même pour la barbe à papa, certains n'hésitent plus à faire jouer la concurrence. À Lyon, la colline de la Croix-Rousse vibrera au rythme de la Vogue jusqu'au 13 novembre.