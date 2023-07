VIDÉO - 14-Juillet : revivez le passage de la Patrouille de France au-dessus des Champs-Élysées

Cette année, notre journaliste Esther Lefebvre a pu embarquer à bord d'un des neuf Alpha Jet de la Patrouille de France lors de son survol de la capitale. "Quel privilège ! Nous passons juste à côté de la Tour Eiffel et des Invalides à notre droite", explique notre reporter. Une vue et des sensations impressionnantes, d'autant plus que les avions de la Patrouille de France ne sont espacés que de deux mètres les uns des autres lors de leur passage.