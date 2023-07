VIDÉO - 14 juillet : les images spectaculaires des répétitions aériennes

Dans son sillage, une soixantaine d’avions de transport, de renseignement, et même de voltige, sens dessus dessous. Puis, c’est au tour d’un énorme essaim d’hélicoptère. Une autre de nos équipes est à bord, avec un pilote impressionné. "C'est un peu stressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voler avec autant d'hélicoptères en patrouille. En temps normal, quand on s'entraine, on est trois ou quatre. Là, avec autant d'hélicoptères, c'est la première fois. Je pense qu'on est prêts, on va debriefer ce soir avec tous les hélicos, et j'espère que ça sera nickel vendredi", sourit le lieutenant Clément, du 5ᵉ régiment d'hélicoptères de combat.

Première étape passée sans encombre. Ils ont encore quelques jours pour peaufiner ce rendez-vous devenu un rituel avec les Français.