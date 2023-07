VIDÉO - Après les violences urbaines, ces villes ont choisi d'annuler leurs feux d'artifice

Jusqu'ici, la plupart des annulations concernent les zones rurales. En cause, les risques d'incendies dans des forêts de plus en plus sèches. C'est le cas en Seine-et-Marne, pourtant peu habitué à ce genre d'interdiction. "D'habitude, le feu d'artifice est tiré sur le stade", explique Maxence Gille, maire (SE) de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).

Trop proche de la forêt selon la préfecture. Un arrêté récent interdit tout feu d'artifice à moins de 200 mètres d'une zone sensible. "Dans notre village, comme dans plein de petits villages, c'est très dur de trouver une zone qui ne soit pas à moins de 200 mètres d'un petit bois, d'un bout de forêt ou même d'un champ", souligne-t-il.