Fêtes foraines : comment et à quelle fréquence sont contrôlés les manèges

Une jeune femme a trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été éjectée d'un manège de la fête foraine à Blois. Ce drame relance une nouvelle fois la question de la sécurité et de la fréquence des contrôles des manèges.

Comment une femme a-t-elle pu être éjectée d'une attraction ? C'est la question à laquelle tentent de répondre les enquêteurs après l'accident mortel, survenu dans la nuit de samedi à dimanche à la fête foraine de Blois (Loir-et-Cher). Le manège en question a été placé sous scellé pour être étudié tandis que des témoins sont entendus et une vidéo est analysée ce lundi. Selon les premiers éléments de l'enquête, la barre de sécurité se serait ouverte mais un représentant de la fête foraine de Blois assure dans le reportage en tête de cet article que tous les contrôles étaient pourtant à jour.

Pour cause : en France, la loi impose des contrôles de sécurité stricts à raison d'une fois par an pour les manèges à sensations fortes, et une fois tous les trois ans pour les manèges communs.

Les forains sont également tenus d'effectuer des contrôles de routine tous les jours. "Il faut qu'on vérifie nos manèges, c'est obligatoire", explique Donovan Bolot, forain propriétaire du "new dance".

À Blois, où s'est produit l'accident mortel, le gérant du manège est toujours en garde à vue. Une information judiciaire pourrait être ouverte en début d'après-midi.