VIDÉO - Feu d'artifice mortel à Cholet : des témoins racontent le drame

La soirée promettait d'être belle, passée en couple, en famille ou entre amis pour admirer le feu d'artifice du 14-Juillet jeudi soir à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Mais le moment festif a tourné au cauchemar : le spectacle avait déjà commencé sur un terrain près du stade de la ville lorsque vers 23h05, un flash éblouissant a percé le ciel noir, dans un bruit de détonation et de crépitement. Une fusée a explosé au sol, au milieu des spectateurs, projetant sur plusieurs mètres des étincelles dans la foule alors prise de panique. Les dizaines de personnes se sont mises à courir, entre de petits îlots enflammés qui grignotaient déjà l'herbe.

"La majorité des gens fuyaient. Il y avait énormément de cris, on entendait les enfants pleurer", raconte un jeune homme présent sur place ce soir-là, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "Quelques personnes se sont dirigées vers ceux qui pourraient avoir été blessés pour les aider." "J'ai vu du feu à terre, je ne pensais pas que tout allait s'enflammer et ma priorité, c'était de partir", confie une autre témoin. Mais c'est finalement plus tard que cette jeune femme a constaté que "des gens étaient en feu, et qu'ils essayaient d'éteindre le feu sur eux".

Un enfant de sept ans et sa sœur de 24 ans ont perdu la vie dans le drame. Un homme a par ailleurs été hospitalisé en état d'urgence absolue, et six autres personnes ont été légèrement blessées, dont les parents des deux victimes.