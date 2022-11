Feu de forêt à Martigues : habitants et vacanciers sous le choc

Le violent feu de forêt à Martigues n'a pas fait de victimes, mais les dégâts sont importants. Les habitants et les vacanciers, évacués d'urgence la veille, ont pu le constater en retournant sur place ce mercredi. Ils sont tous sous le choc. Ils n'oublieront jamais cette nuit du 4 août 2020. Nos journalistes étaient à leurs côtés.



