Feux de forêts : moyens renforcés avant une nouvelle saison sous haute surveillance

Durant les mois de juillet et d'août 2022, 72.000 hectares sont partis en fumée suite à des feux de forêts. Des incendies d'ampleur avaient notamment été enregistrés en Gironde. Le manque de précipitations et les températures élevées de cet hiver font dès à présent craindre de nouveaux feux violents, alors même que le Giec prévoit qu'avec le réchauffement climatique, les saisons favorisant les gros incendies seront de plus en plus longues.