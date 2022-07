Feux en Gironde : le matériel des pompiers en partie détruit

Premières victimes de l'incendie, les pneus. Les mécaniciens en ont changé plus de 200. Coût moyen, 1 200 euros l'unité. Et lorsque les dégâts sont trop importants, les engins sont envoyés dans un centre à Bordeaux. Mais les demandes sont si nombreuses que les pièces viennent à manquer. Depuis le début des feux, ils ont vu passer plus d'une centaine de véhicules. Le budget annuel, dédié aux pièces détachées,s'élève à 1,5 million d'euros. Il sera dépassé à la fin du mois.