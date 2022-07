Figures controversées : que sont devenues les statues déboulonnées ?

À Bordeaux, on ne veut pas non plus effacer l'histoire, mais l'expliquer, en ajoutant des panneaux informatifs. Dans la rue Colbert, on apprend ce qu'était le Code noir. Une dizaine d'autres plaques seront inaugurées d'ici la fin de l’année 2022. Une petite victoire pour une militante antiraciste. "On peut toujours faire plus, et mieux, mais on avance. Le travail est long, mais il commence à porter ses fruits", s'exprime Clarisse Gomis, secrétaire générale de l'association "Mémoires et partages".