VIDÉO - Fin des emballages jetables dans les fast-foods : c'est ce 1er janvier (en théorie)

Elle doit recourir à de la vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servis à table, qu’il s’agisse des gobelets, couvercles, assiettes, récipients ou couverts, en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) votée en 2020. Les enseignes de restauration rapide servent six milliards de repas par an dans 30.000 points de vente en France, ce qui génère 180.000 tonnes de déchets chaque année.