Fin des emballages jetables : voici à quoi va ressembler votre plateau de McDo

Il va falloir vous y faire. Fini le carton, dans plusieurs restaurants McDonald’s de France, les gobelets, les porte-frites et les boîtes de hamburger sont désormais en plastique. Toute la vaisselle est réutilisable. Il s’agit pour l’instant d’un test, mais les clients attendaient ce changement. "C’est très bien pour l’écologie et on fait moins de gaspillage sur tout ce qui est emballage", approuve une cliente d'un McDonald's de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C’est plus agréable de boire dans un verre comme ça que dans un verre en carton, donc je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire", poursuit un autre. "Ça aurait dû être fait avant. Nous, à la maison, on réutilise notre vaisselle et ça me paraît logique", estime encore une troisième.