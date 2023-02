Démarchage téléphonique : enfin tranquille ?

Désormais, vous ne pouvez pas être sollicité plus de quatre fois par mois par le même numéro. Et si vous indiquez à votre interlocuteur tenace que vous ne voulez pas être rappelé, la société au bout du fil a l'obligation de ne plus vous recontacter pendant deux mois.

Pour éviter d'être trop sollicité, vous pouvez aussi inscrire votre numéro sur BlocTel. En cas d'abus, c'est à vous de signaler ces démarchages abusifs sur le site internet : https://signal.conso.gouv.fr. Pour les démarcheurs ne respectant pas les nouvelles mesures, la sanction financière peut s'élever jusqu'à 375.000 euros.