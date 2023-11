VIDÉO - Finistère : après la tempête Ciarán, un si lent retour à la normale

Depuis deux jours, cette habitante de Brest boit de l’eau en bouteille. Celle du robinet est devenue imbuvable. "On s'est rendu compte qu'elle était marron. Depuis ce (vendredi) matin, ça va beaucoup mieux au niveau de la couleur, mais elle sent très fort le chlore, du coup on va continuer de ne pas la boire pour le moment", confie-t-elle à TF1. Il n’y a plus d’eau potable dans de nombreux foyers de la commune, quand d’autres Brestois n’ont toujours pas récupéré de réseaux mobiles et Internet. La seule solution pour Renan, lui aussi habitant de la ville, est d’emprunter la connexion d’un ami. Mais la situation commence à lui peser : "C'est une catastrophe. Dans notre quartier, il n’y a plus d’électricité, plus de téléphone, plus de chauffage ! C’est difficile à vivre." Des stigmates consécutifs au passage de la tempête Ciarán, vécus dans tout le département du Finistère.