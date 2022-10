Fissures béantes, l'impuissance des sinistrés

En effet, le sol argileux de cette commune s'est rétracté en raison de la sécheresse exceptionnelle qui touche la région depuis plusieurs mois. La maison d'un couple de retraités a bougé. La preuve, la porte d'entrée ne peut plus s'ouvrir en entier. Des fissures sont également apparues sur la façade dans plusieurs pièces. "Je suis inquiète parce que si on ne réussit pas à avoir quelque chose des assurances, on ne pourra pas faire réparer. On est tous les deux à la retraite donc on n'a pas les moyens de payer les travaux", explique François Pouderoux.