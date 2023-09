VIDÉO - Flambée des taxes : zoom sur nos très chères poubelles

Partout dans le pays, cette taxe sur les ordures ménagères augmente, plus 51% à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), plus 36% à Cholet (Maine-et-Loire), ou encore plus 41% à Aix-Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Cela provoque la colère des Aixois, ils ont l'intention d'agir avec une pétition ou un courrier aux collectivités. Ils craignent, qu'en plus de l'augmentation de la taxe, le service se dégrade.

Pour contenir ces hausses, de plus en plus de villes tentent de trouver des solutions en réduisant, par exemple, le nombre de tournées de ramassage de poubelles.