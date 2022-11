VIDÉO - Floride : le "Neptune Memorial Reef", ce cimetière sous-marin où reposent 1500 personnes

Sur le plan de l'environnement, l'affaire est assurément un succès : on y dénombre plus de 190 colonies de coraux sur les 4000 m² de fonds, tandis que 56 espèces de poissons ont été répertoriées. L'entreprise a l'autorisation de construire sur quelque 64.000 m² et a pour objectif d'accueillir les cendres de plus de 250.000 personnes, une fois les travaux terminés.