VIDÉO - "Nous, on te soutient !" : les Bleus s'engagent contre le harcèlement scolaire

Les joueurs de l'équipe de France ont participé, mercredi 15 novembre, à un clip de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Kylian Mbappé, Didier Deschamps et le reste des vice-champions du monde ont pris la parole, à tour de rôle, pour dire "non" à ce fléau qui détruit des vies et des filles. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a salué "leur engagement".

Une initiative spontanée. Dans une vidéo, mise en ligne sur Instagram, mercredi 15 novembre, les Bleus s'engagent dans la lutte contre le harcèlement scolaire, érigée en "priorité absolue" par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Tour à tour, les joueurs de l'équipe de France, réunis à Clairefontaine pour préparer les deux derniers matchs de qualification à l'Euro 2024, contre Gibraltar (le 18 novembre, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info) puis en Grèce trois jours plus tard (le 21 novembre).

"Normalement quand tu vas à l'école tu y vas avec plaisir. Tu retrouves tes potes et tes amis. Tu discutes avec eux, tu t'amuses, tu rigoles. Bon tu vas en cours aussi pour apprendre avec tes profs. Et pour passer tes interros. Tu ne vas pas à l'école pour être malheureux. Tu ne vas pas à l'école pour qu'on se moque de toi, pour te faire insulter, te faire frapper. Tu ne vas pas à l'école pour te sentir seul, triste", affirment entre autres Kylian Mbappé, Didier Deschamps et Olivier Giroud, qui apparaissent dans ce clip de sensibilisation. "Les réseaux sociaux, ce n'est pas mieux. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en classe, dans la cour, en sport : le harcèlement, c'est inacceptable. Si tu es victime de harcèlement, n'aies pas honte, ne garde pas ça pour toi."

"Nous, on te soutient et, crois-moi, on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui sont là pour t'aider : tes amis, ta famille, tes profs. Il y a même un numéro que tu peux appeler le 3018", rappelle Antoine Griezmann. "En parler, ça ne va pas aggraver le problème. Au contraire, ça peut le régler. Si tu vois qu'un copain, une copine, un camarade de classe souffre, fais comme nous on ferait en équipe de France : soutiens-le et parles-en autour de toi. Non au harcèlement !", clament-ils en chœur.

Grâce à eux, des jeunes sortiront du silence. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation

Présent à Clairefontaine, où il a dîné mercredi soir avec les Bleus, Gabriel Attal a salué l'engagement de ces ambassadeurs de prestige pour une cause qui lui tient à cœur. "Je tiens à remercier très sincèrement les joueurs de l'équipe de France de football pour leur engagement contre le harcèlement scolaire", a lancé le ministre de l'Éducation, qui a révélé, le 5 novembre dernier, sur TF1, dans l'émission "Sept à Huit", avoir été lui-même victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était collégien.

"Grâce à eux, des jeunes sortiront du silence. Grâce à eux, tous nos jeunes pourront prendre conscience que nous sommes tous concernés, et donc tous responsables. L'engagement des Bleus est un grand pas dans la lutte que nous menons contre le harcèlement à l'école", a-t-il affirmé. "Une fois encore, nous pouvons être fiers de notre équipe de France !"