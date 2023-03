VIDÉO - Forces de l'ordre : des manifestations complexes à gérer

Les interventions sont plus nombreuses, et aussi plus risquées. Lors des manifestations à Paris le 23 mars, quatorze policiers ou gendarmes ont été envoyés à l'hôpital. La mission première des forces de l'ordre est d'encadrer et de protéger les manifestants. Mais ils font aussi régulièrement face à des bandes de casseurs, qui se placent devant le cortège et forment ce que l'on appelle des black blocs. Les interventions se poursuivent d'ailleurs même après la dispersion officielle des manifestations, lorsque de petits groupes de jeunes se forment, et donnent beaucoup de fil à retordre aux services de sécurité.