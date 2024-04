Fort Boyard : monument en péril ?

"Si rien n'est fait, le célèbre site de fort Boyard va tomber en ruine", selon les mots des gestionnaires de l'édifice. La houle et les courants grignotent la structure petit à petit et le département s'apprête à démarrer un gigantesque chantier.

C'est un vaisseau de pierre au milieu de l'eau, le joyau du département, entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Rendu populaire par un célèbre jeu télévisé, 200 000 touristes font le tour du fort Boyard chaque année, avec toujours les mêmes réactions. C'est une forteresse, mais voilà, le chef-d'œuvre est en péril.

La mer et la pierre ne font pas bon ménage. Depuis des décennies, cette fortification et ancienne prison, achevée en 1857, a subi de nombreux travaux de consolidation. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Un éperon rocheux englouti dans les années 80 et des tempêtes à répétition ont fragilisé l'édifice.

Le chantier, prévu par le département de Charente-Maritime, est colossal. Plus de 40 millions vont être injectés pour reconstruire, au sud, un petit port qui protégera les murs et facilitera l'accès au monument. Côté nord, un nouvel éperon en béton va être construit pour casser l'assaut destructeur des vagues et soulager les parois qui s'érodent inexorablement, un Fort new-look, pas vraiment, plutôt un retour vers le passé. Les travaux, qui débuteront en 2025, devraient durer trois ans, avec un objectif avoué, pouvoir rouvrir pour la première fois au public début 2028. En attendant, aux dernières nouvelles, le Père Fouras n'a pas encore prévu de déménager.

TF1 | Reportage M. Dupont, N. Hesse