Fortes chaleurs : des événements annulés

Mais la chaleur monte. À 10h, il faisait déjà plus de 30°C. La mairie a décidé d’annuler le premier défilé prévu cet après-midi pour préserver les participants et les milliers de spectateurs attendus. C’est une décision de bon sens pour les Vannetais et les vacanciers. Seul le premier défilé est annulé. Les spectacles nocturnes et les feux d’artifices sont maintenus. Demain, les figurants pourront de nouveau parader au grand jour. Selon les prévisions, il ne devrait faire "que" 32 °C.