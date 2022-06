Fortes températures : les communes protègent leurs aînés

Ce mardi matin, la commune a déclenché son plan canicule : distribution de brumisateurs et de bouteilles d'eau, visites et appels quotidiens aux 35 personnes inscrites sur ce registre. "On commence aujourd'hui, on va prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils se sentent, comment ils appréhendent la semaine", explique Karine Martinez, responsable du pôle social de Villemur-sur-Tarn.