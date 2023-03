VIDÉO - Fos-sur-Mer : face-à-face tendu devant le dépôt pétrolier, trois policiers blessés

En début de journée, les manifestants s'étaient dirigés vers le dépôt de Fos lors d'opérations-escargot, à bord notamment de dizaines de véhicules bleus siglés Enedis et ornés de banderoles protestant contre la réforme des retraites, comme "Macron ta réforme dans ton fion", "En grève", "Non à 64 ans". Puis en fin de matinée, les protestataires ont voulu se diriger vers un autre accès, par lequel des camions citernes étaient en train de pénétrer dans le dépôt.

Mais celui-ci était protégé par des CRS et un face à face tendu s'est ensuivi, avec des échanges de jets de projectiles et tirs de grenades lacrymogènes qui ont fait reculer les protestataires. À la mi-journée, ce face à face tendu se poursuivait. Selon la préfecture de police, trois des CRS sur place ont été "sérieusement blessés", dont deux au moins ont été transférés à l'hôpital de Martigues.

Avec ces réquisitions visant le dépôt de Fos-sur-Mer, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a procédé mardi aux premières réquisitions de personnels depuis le début des grèves contre la réforme des retraites. D'importantes tensions étaient apparues ces derniers jours sur l'approvisionnement des stations-service dans le département et dans tout le sud-est. Lundi, dans les Bouches-du-Rhône, 50% des stations étaient en manque d'au moins un carburant et 37% totalement à sec. Le dépôt de Fos-sur-Mer approvisionne la région Paca et l'est de la région Occitanie et expédie également du carburant par oléoduc vers la région lyonnaise.