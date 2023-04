"Fournisseur officiel des pharaons" : quand EDF moque les propos de Gims sur les pyramides

D’après une étude menée par l’Ifop et le site AMB-USA.fr publiée mi-avril, 35% des Français interrogés déclarent adhérer "aux théories du complot" - et non pas l'une en particulier - dont 9% de manière ferme. Les plus jeunes (41% des 18-34 ans), les moins diplômés (47% de ceux n'ayant aucun diplôme) et les utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux (55%) sont les plus enclins à les croire.