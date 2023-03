Lieux-dits rayés de la carte en Bretagne : "C'est dommage de tout uniformiser"

Connaissez-vous Kerannou ? Il s'agit d'un lieu-dit, peuplé de deux maisons seulement, situé dans la campagne bretonne. Depuis un an, ces noms des lieux-dits n’existent plus, rayés de la carte, remplacés par de nouvelles appellations. Une riveraine ne comprend pas du tout pourquoi son hameau devrait être rebaptisé : "Nous n'avons que deux boîtes aux lettres, la nôtre où il n'y a pas de numéro, et celle des voisins : le facteur s'y retrouve, il n'y a pas de problème", dit-elle dans le sujet en tête de cet article. "On met juste nos noms et cela marche bien".

Seulement voilà, désormais, mettre uniquement son nom sur la boite à lettre sera bientôt interdit par la loi. Cette obligation s'applique à toutes les communes de moins de 2000 habitants. Un crève-cœur pour l'habitante : "Je n'aimerais vraiment pas que cela change", dit-elle. "C'est un lieu-dit où mes parents et mes grands-parents ont vécu (...) c'est familial. Pour nous, c'est très important." À Plouégat-Guérand, la mairie a mandaté La Poste pour proposer de nouvelles adresses aux 140 lieux-dits du village. Rajouter "chemin" ou "route" aux lieux-dits est un non-sens pour le maire et son adjoint, de quoi en perdre son latin... ou plutôt son breton. "C'est dommage d'uniformiser tout", déplore le maire Raymond de Clermont-Tonnerre. "Laissons un peu de place à la poésie des locaux !"