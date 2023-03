VIDÉO - "France moche" : ces lieux qui récoltent la palme de la laideur

Cette cité est même une attraction touristique pour Pauline et Mathilde venues de Belgique et Belfort. "C'est assez particulier, on voit vraiment tous ces angles. De haut, c'est assez joli. On voit la pelouse sur le toit et les formes d'étoiles. C'est assez marrant. Est-ce que c'est plus moche qu'une barre d'immeubles ? Moi, je ne trouve pas", estime Mathilde. Une des habitantes vit dans la résidence depuis 1979. Elle n'a jamais songé à la quitter. "Moi, je trouve que c'est un des endroits les plus beaux. En plus, il y a de grandes baies donc on a beaucoup de soleil", rit-elle. Certains estiment que cet ensemble d'immeubles a mal vieilli, mais ici, on y est très attaché. À Lyon et partout dans la métropole, qu'importent les détracteurs, nous disent les habitants, leur région reste la plus belle à leurs yeux.