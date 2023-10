Au moins 624 personnes sont mortes dans la rue en 2022, selon un collectif

Toutes sont mortes avec une "très grande prématurité", à 49 ans en moyenne, soit un écart d'espérance de vie de plus de 30 ans avec la population générale. L’âge moyen des femmes sans domicile fixe mortes était de 46 ans, contre 50 ans pour les hommes sans-abri. Dans la population, les femmes ont pourtant une espérance de vie supérieure (85 ans en 2022) à celle des hommes (79 ans). Cette différence à la rue peut s'expliquer par "la présence de certaines maladies plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes", précise le rapport.

Le collectif Les Morts de la rue (CMDR) s’appuie sur différentes sources de signalement (associations, institutions, particuliers et médias) pour établir des bilans de la mortalité dans la rue. Des chiffres qui peuvent être sous-estimés, comme nous vous le racontions en 2021. "Il ne s’agit que d’une vision partielle de cette sombre réalité. Selon l’étude effectuée en 2014 par des scientifiques extérieurs au CMDR, la réalité se tiendrait autour d’un peu plus de 2000 décès par an", d’après le collectif.