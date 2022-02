Région Grand Est : le retour à l'Alsace plébiscité dans une "consultation citoyenne"

À noter toutefois que l'opération n’a aucune valeur juridique. Néanmoins, pour les organisateurs, le gouvernement doit tenir compte de ce résultat. Présente dans l'Est ce lundi, Brigitte Klinkert, ministre chargée de l'Insertion, a assuré qu'elle relaierait "cette demande auprès du Premier ministre et du président de la République".

Le retour d'une région Alsace est une revendication locale depuis la création de la région Grand Est, qui réunit depuis 2016 les ex-régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Jean Castex, avait lui-même confié lors d'une visite en Alsace n'avoir "jamais été convaincu" par les "immenses régions, dont certaines ne répondent à aucune légitimité historique". Dans les rues de Colmar, les réactions des locaux sont plus contrastées. "Il y a plus de 400 kilomètres d’ici à Reims. Ça fait 800 kms aller-retour. C’est stupide. Je suis complètement contre le Grand Est", dénonce un habitant au micro de TF1. "On est bien dans le Grand Est. Chacun s’apporte quelque chose. Je serais pour rester", contredit une autre riveraine.