Les fraudes à la falsification ou à la dissimulation de plaques se répandent en France. À quoi s'exposent ceux qui s'y risquent ?

Les usurpations de plaques d’immatriculation ont presque doublé en France en 10 ans, alerte l’association 40 millions d’automobilistes, qui planche avec le député Luc Geismar sur une proposition de loi pour lutter contre ce phénomène. Mais d'autres fraudes aux plaques d'immatriculation gagnent du terrain en parallèle. C'est notamment le cas de la falsification de plaques avec du ruban adhésif isolant, ou encore de la dissimulation à l'aide de masques ou de magnets destinés à échapper aux sulfateuses à PV et aux radars, comme le montre le reportage de TF1 à regarder ci-dessus.

"C'est la seule solution pour ne pas être sans arrêt avec des contraventions à payer", confie un commerçant face à notre caméra. Et d'expliquer : "Comme l'indique le panneau, on a une autorisation quand on est commerçant, on a une carte de stationnement et nous sommes obligés de cacher nos plaques pour ne pas être filmés par la voiture avec les petites oreillettes".

Une telle pratique expose à une amende de 90 euros en minoré, et 135 euros en amende forfaitaire classique, indique à notre équipe un adjudant de la brigade motorisée de Brest. Et pour cause : en France, falsifier ou modifier une plaque d'immatriculation est une infraction pénale. En fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances, l'amende peut atteindre jusqu'à 3750 euros et d'autres sanctions peuvent s'ajouter, comme la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, voire dans les cas les plus graves, la confiscation du véhicule lui-même.

À noter toutefois que le délit le plus sanctionné à ce jour en matière de fraude à la plaque d'immatriculation demeure l'usurpation de plaque d'immatriculation, pour laquelle les contrevenants s'exposent à sept ans de prison, 30.000 euros d'amende et confiscation du véhicule.