"Freeganisme” : manger sans payer, c’est possible

Plusieurs applications se sont développées, notamment le "too good to go" qui consiste à récupérer des paniers alimentaires invendus. Ces applications favorisent l'économie circulaire. Ainsi, le "Freeganisme” est un des axes de développement plus jusqu'au-boutiste de l'économie circulaire. Ses adeptes n'hésitent pas à utiliser le mot révolte pour affirmer leur engagement.