Frissons : dans la peau de Top Gun

Pour suivre et filmer son vol, nous avons droit à un Gamebird. À la place du siège éjectable, on retrouve un bon vieux parachute. Et c'est parti pour une demi-heure de sensation jusqu'à la côte vendéenne. Depuis près d'une décennie, son pilote Benoît embarque des passagers âgés de 15 à 82 ans, avec parfois des surprises. Après la prise en main, les choses sérieuses commencent : simulation d'attaque au sol à 650 km/h, évolution à basse altitude et voltige tant que l'estomac du client tient le coup.