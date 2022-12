Météo : pourquoi dit-on qu'il fait un "froid de canard" ?

Mais en réalité, l’origine de cette expression se trouverait du côté des chasseurs. Quand il fait très froid et que les étangs gèlent, les canards se déplacent vers les rivières et sont à découvert. Ils sont donc plus visibles et vulnérables que d’habitude. De plus, les conditions les plus favorables pour les chasser sont tôt le matin et tard le soir lorsque le temps est venteux.