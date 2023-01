VIDÉO - Gagnants du loto : et vous, partageriez-vous le jackpot ?

Au Théâtre de Paris, ils en ont même fait une pièce, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Des parents qui ont gagné au loto ont décidé... de ne rien donner à leurs enfants. Dans la vie réelle, les gagnants sont parfois très généreux. "Je me souviens de ce gagnant qui avait gagné 200 millions d'euros au moment de Noël, à l'EuroMillions", nous explique une responsable de la FDJ dans le salon où sont passés tous les gagnants, "qui jouait dans le but de donner, et qui a créé quelques mois après sa fondation avec ce gain".