Gagnants du Loto, maisons inhabitables... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

"Ma maison a un toit, des fenêtres, des cloisons. Il restait peut-être trois mois de finitions, et là, il n'y a plus rien..." De nombreux Français rêvent d'avoir leur maison, mais parfois, cela vire au cauchemar. C'est ce que vivent actuellement plusieurs familles en Haute-Savoie, victimes de malfaçons. Elles expliquent leur situation ahurissante dans cet article et dans le reportage du 13H à retrouver ci-dessus.