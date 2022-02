Galères d'étudiants : entre précarité et système D

Ils ne mangent pas toujours à leur faim et ne tiennent que grâce aux banques alimentaires et aux associations. De plus en plus d'étudiants sont en situation de grande précarité en France. On estime qu'un sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté et avec la crise sanitaire, beaucoup ont perdu leur petit boulot et un équilibre financier qui ne tenait qu'à un fil.