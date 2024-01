VIDÉO - Galettes des rois : la recette de la grande distribution pour casser ses prix

Chaque année, 50 millions de galettes sont vendues en France, dont la moitié en grande surface. Des volumes conséquents qui permettent à ce produit d’être rentable pour les grandes enseignes. La pâtisserie plébiscitée par les Français est vendue moins cher que dans les boulangeries-pâtisseries.

C’est un passage obligé chaque début d’année. La galette des rois cartonne : il s’en vend 50 millions par an, pour un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros. La moitié de ces pâtisseries aux amandes sont vendues en grande surface. Elles sont installées dès la mi-décembre à l’entrée des magasins, à portée de main des clients. "La saison des galettes a tendance à commencer un peu tôt : cette pâtisserie marche avant Noël et tout de suite après Noël, puis ça va crescendo avec un pic lors des deux premières semaines de janvier", indique à TF1 Joël Bouchard, responsable recherche et développement secteur boulangerie-pâtisserie - Carrefour France, dans le reportage en tête de cet article.

En grande surface, ce produit d’appel est vendu à un prix attractif : de moins de 4 euros jusqu’à plus de 12 euros. "Il faut compter entre 15 et 20 euros chez un boulanger pour une galette de qualité. On fait donc une sacrée économie" en l’achetant dans la grande distribution, constate une cliente.

Une "recette maîtrisée de A à Z"

La grande distribution emploie plusieurs méthodes afin de casser ses prix. "Le secret, c'est les volumes, l’optimisation du poids des produits. La recette est vraiment maîtrisée de A à Z", explique à TF1 Joël Bouchard. Les quantités produites sont conséquentes. L’enseigne Carrefour vend chaque année 2,5 millions de galettes, des volumes qui permettent à ce produit d’être rentable. La grande distribution arrive à dégager 20% de marge sur les galettes.

Certains consommateurs préfèrent malgré tout les acheter dans les boulangeries-pâtisseries. Il faudra dans ce cas débourser en moyenne 30 euros pour une galette de six parts. Ce tarif, plus élevé qu’en grande surface, s’explique d’abord par le processus de fabrication, entièrement artisanal. La galette représente en moyenne 10% du chiffre d’affaires des boulangeries-pâtisseries, dont certaines préfèrent désormais développer des galettes originales plutôt que la traditionnelle, à la frangipane.