VIDÉO - Gare à cette nouvelle arnaque à la fausse carte SNCF

Enfin, il y a le petit montant demandé. "On se dit que ça ne coûte rien et du coup, on peut y aller facilement. Au pire, on aura perdu deux euros, mais vous pouvez perdre beaucoup plus une fois que vos informations circulent sur Internet", poursuit l’expert. Car il y a une deuxième étape dans cette arnaque. C’est quand les hackers vous appellent en se faisant passer pour votre banque. Ils vous donnent votre numéro de carte pour gagner votre confiance, vous demandent l’accès à votre application bancaire sécurisée et peuvent alors acheter ce qu’ils veulent avec votre argent.