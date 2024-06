Des collectionneurs se prennent de passion pour des menus anciens servis lors de réceptions royales ou présidentielles. Le chef lyonnais Christophe Marguin en a fait partie, mais a décidé de céder sa collection. Ce sont 4.600 menus qui ont été vendus aux enchères à Paris ce vendredi.

Décorés à l'aquarelle par des croquis, des caricatures, en petit format ou de la taille d'une affiche de cinéma... Voici plusieurs menus des siècles passés que Christian Courtot collectionne comme des œuvres d'art et que l'on peut voir dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.

Par exemple, pour le couronnement du tsar Nicolas II de Russie, il y avait au menu du bortsch et du rôti de faisan. D'autres pièces insolites de cette collection nous racontent l'histoire de France, comme le menu d'un repas donné pendant la Commune de Paris, qui liste des mets comme la galantine de mufle, du gigot d'antilope ou encore du filet d'éléphant... La viande provenait des animaux du zoo, abattus durant le siège de la capitale.

Un menu édité pour la venue de la reine Elizabeth II

À Lyon, le chef Christophe Marguin est, lui aussi, obnubilé par les menus, avec un faible pour ceux des présidents français. Le chef a retracé, à travers des menus officiels, 150 ans d'histoire culinaire. Un travail d'archiviste de 4.600 pièces, mis en vente ce vendredi à Paris, avec des menus introuvables aujourd'hui, comme un modèle en soie lyonnaise, à la mode il y a un siècle. "Je vends parce que j'ai deux fils qui ne sont pas collectionneurs du tout. J'ai eu peur qu'un jour, cette collection parte à la poubelle", confie Christophe Marguin.

Certains de ses menus sont particulièrement remarquables, à la fois pour les plats servis et pour les célébrités mises à l'honneur, comme celui édité pour la venue de la reine Elizabeth II en 1957 à Versailles ou encore celui imaginé pour le premier dîner de John Kennedy avec le président Charles de Gaulle. Au menu, ce jour-là, une timbale de sole Joinville et un chaud-froid de volaille. Autant de repas d'exception, qui font de cette vente aux enchères une première mondiale. Chacun des 4600 menus a été vendu entre 70 et 2000 euros lors de la vente.