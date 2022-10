Gaz : comment la France prépare l'hiver

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de livraisons a augmenté de 50%. À Fos-sur-Mer, il y a deux terminaux gaziers, un autre à Montoir-de-Bretagne et un dernier à Dunkerque. Au sud, arrivent les bateaux en provenance du Qatar et d'Algérie, à l'ouest et au nord depuis les États-Unis et la Norvège. Sans oublier bien sûr les gazoducs qui approvisionnent en temps réel notre pays. Comment tout ce gaz est-il stocké ? Quelle quantité dans nos réserves ? Où sont-elles situées ?