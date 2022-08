VIDÉO - Gaz hilarant : "J'étais incapable de me relever", témoigne un ex-consommateur

Il reconnaît qu'il a bien failli mourir. Axel, 22 ans, est un ancien consommateur de gaz hilarant. Il dit avoir testé le protoxyde d'azote, le "proto", comme il l'appelle, pour s'amuser. Avant de devenir dépendant. "Ça a commencé lors d'une soirée. Un ami avait amené une bouteille de protoxyde d'azote. Au début, on m'a dit : 'ça change la voix et ça fait rigoler'. Donc je me suis dit : 'on va tester pour voir ce que ça fait'. C'est très drôle sur le moment et puis au fur et à mesure du temps, on se met à en consommer un peu plus. Car plus on en prend, plus les effets se font ressentir sur le long terme. Et puis je suis tombé dans une forme d'addiction", raconte-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article - une interview dont nous retranscrivons ici le contenu plus en longueur.