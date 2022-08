Gaz, pas de pénurie dans les prochains mois

Chez les particuliers, le gaz ne sera jamais coupé. En-tout-cas, c'est la promesse de la Première ministre, Élisabeth Borne. En revanche, il faudra être raisonnable sur les consommations. "Forcément, on sera touché parce qu'il faudra réduire et il faudra être sage ; on essayera", dit une habitante d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Ceci dit, le gouvernement prévient que si la situation devient trop critique, il pourrait y avoir des coupures chez les grosses entreprises particulièrement gourmandes en gaz.