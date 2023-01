Géolocaliser ses enfants, une bonne idée ? L'avis d'une psychologue

Malgré cela, pour les parents, un simple coup d'œil sur l'application peut suffire à calmer une inquiétude. "On a vu une fois, avec les grèves de bus, qu'il mettait un peu plus d'une heure pour rentrer. Il ne répondait pas parce qu'il n'entendait pas son téléphone qui était au fond de son sac. On a géolocalisé et on voyait qu'il rentrait à pied dans la bonne direction", se rappelle Christophe. Les parents sont bel et bien rassurés, mais qu'en est-il pour les enfants ? Impossible par exemple pour eux de tricher avec la géolocalisation. "Il ne peut pas", confirme le père de Nathan.

Comme Christophe, de plus en plus de parents ont recours à cette application. En un an, les téléchargements ont bondi de 30%, même si son fonctionnement ne tient pas à grand-chose : pour la bloquer, il suffit en effet de mettre le portable en mode économie d'énergie. Mais ce n'est pas le seul outil disponible : montres connectées, trackers... compter de 7 à 159 euros, c'est le prix à payer pour se sentir rassurer.