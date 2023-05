Gers : week-end de Ferias au son des bandas

C'est la Fashion Week, un défilé de mode permanent façon gersoise dans les rues de Vic-Fezensac (Gers). Côté musique, les tambours et les trompettes sont de rigueur. Quelques notes et la couleur est affichée. Ce week-end, les fêtards ont pris possession de Vic-Fezensac, et voilà le village de 3500 habitants qui décuple sa population.