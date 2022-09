VIDÉO - Gironde : 100 hectares brûlés et 310 personnes évacuées à Arès

Déjà largement éprouvée pendant l'été par de nombreux incendies, la Gironde est de nouveau en proie à des départs de feu. Un incendie s'est déclaré vers 13h30 ce dimanche à Arès, près de Lège-Cap-Ferret, où d'importants moyens aériens ont été déployés. Les flammes ont démarré à proximité de l'ancienne déchetterie, au nord-ouest de la commune, selon France Bleu. L'épais panache de fumée est visible depuis le bassin d'Arcachon, jusqu'à Lacanau. "Le feu est contenu mais pas fixé", a indiqué sur Twitter la préfète de Gironde.

Au total, 310 personnes ont été évacuées, dont des résidents du camping "La Canadienne", a-t-elle ajouté. Deux hélicoptères, deux Dashs, six aéronefs et quatre Canadairs ont été déployés sur place et sont actuellement en action, tandis qu'au sol, 320 pompiers sont mobilisés. Le maire d'Alès Xavier Daney a indiqué à TF1/LCI que plus de 100 hectares ont été brûlés et confirmé que le feu est contrôlé mais pas encore fixé.

Les départementales D106, entre Bordeaux et Lège-Cap-Ferret, et D3, entre Lège-Cap-Ferret et Le Porge ont été fermées, a précisé la préfète, appelant les habitants à la prudence. "Évitez le secteur et suivez les déviations", préconise-t-elle. Le département enjoint les personnes qui voulaient quitter le Bassin d'Arcachon ce dimanche soir à rester sur place pour l'heure, pour ne pas encombrer les routes servant au passage des soldats du feu et des évacués, rapporte Sud-Ouest.