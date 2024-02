VIDÉO - Grâce à un test génétique, Muriel retrouve son père… aux États-Unis

Les tests génétiques sont interdits dans l'Hexagone, pourtant plus d'un million de Français y ont déjà eu recours. C'est ainsi que Muriel Marret a retrouvé son père, 60 ans après sa naissance. Le JT de 20 heures a recueilli son témoignage.

C'est un rituel désormais bien rodé. Assise devant son ordinateur, à Aix-en-Provence, Muriel Marret appelle son père, situé à 7000 km de là, dans le Tennessee. Une scène banale, s'il en est, à un détail près : la retraitée a découvert son existence il y a seulement cinq ans, grâce à un test génétique en ligne. Un cadeau de son frère, expatrié aux États-Unis, alors que ces tests sont interdits en France.

Je n'ai fait ce test-là que pour connaître mes origines ethniques et je me suis retrouvée avec une famille incroyable, américaine de surcroit. Muriel Marret

Muriel était bien loin de se douter du résultat. "J'ai fait le test, une semaine après, il a été contacté par une jeune fille et il s'est avéré que c'était ma sœur. Moi, je n'ai fait ce test-là que pour connaître mes origines ethniques et je me suis retrouvée avec une famille incroyable, américaine de surcroit", explique-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. Car en plus des origines ethniques, ces tests génétiques vous mettent en relation avec de potentiels proches.

Serge Fournier, 92 ans, expatrié outre-atlantique, n'aurait jamais imaginé avoir une fille en France. "Je considère que c'est une chance, quand même, de retrouver Muriel, qui a été le résultat d'une amourette. C'est miraculeux ! Quelle chance !", lance-t-il. Et l'histoire ne s'arrête pas là puisque de passage en France, en 2021, le vieil homme a reconnu officiellement sa fille à l’état civil de la mairie d’Aix-en-Provence.

Comme cette retraitée, environ 100.000 Français réalisent chaque année des tests génétiques en ligne. Moyennant moins de 100 euros, le test, expédié de l'étranger, arrivé directement dans votre boîte aux lettres.