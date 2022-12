VIDÉO - Grace à un TGV spécial, ces enfants vont pouvoir fêter Noël en famille malgré la grève

C'est à 17h que le TGV un peu spécial a fini son long périple. À son bord, 90 enfants qui avaient vu leur train être annulé en raison de la grève des contrôleurs qui touche la SNCF pour ce week-end de Noël. Pour leur permettre de rejoindre leur famille malgré le mouvement social, deux wagons ont été affrétés par la compagnie, spécialement pour eux.

À l'arrivée, sur le quai, c'est la joie et le soulagement. "Je suis trop contente de [pouvoir] passer Noël avec ma maman", explique l'une des jeunes passagères au 20H de TF1. "Je suis super contente qu'elle soit là et super contente que l'on puisse passer un Noël en famille", assure la maman d'une autre enfant qui voyageait dans le train. Charlie, Kassidy et Jarod retrouvent, eux aussi, leur papa après cinq heures de voyage. Programme de la soirée ? "Cela va être la fête", prévient le papa face à ses trois enfants.

Ceux-ci ont quitté leur maman à Paris, où ils étaient déjà très excités à l'idée de retrouver leur papa. Le train, lui, était parti un peu plus tôt depuis Lille, avant de traverser près d'une vingtaine de gares : celle de Paris-Charles-de-Gaulle, Marne-la-Vallée, la gare de Lyon, puis la capitale des Gaules, Valence, Nîmes, Montpellier, Sète, Agde, Béziers, Narbonne... puis Perpignan. Un trajet spécial destiné à permettre à un maximum d'enfants de pouvoir fêter Noël en famille.