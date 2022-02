Grand froid : l'école des explorateurs

À plus de 2 000 mètres d'altitude, ils se préparent à l'extrême avec le plus de sécurité possible. Ils viennent chercher l'expérience de cet explorateur des glaces. C'est notamment le cas d'Anna Ivanova, 34 ans. Elle s'apprête à parcourir, seule, 3 600 km à vélo jusqu'à Moscou. Elle veut, dit-elle, vivre ses rêves. Mais pour réaliser ce projet, elle a besoin des conseils d'Alban Michon, fondateur de l'École des explorateurs.